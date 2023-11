Famalicão vence Camacha e vai defrontar o Benfica na Taça de Portugal

O Famalicão derrotou o Camacha, co Campeonato de Portugal, por 5-0, e garantiu a presença na quarta eliminatória da Taça de Portugal, onde vai defrontar o Benfica, na Luz, no próximo sábado.Os golos da equipa minhota foram marcados por Francisco Moura (21'), Pablo Felipe (30' e 90+2'), Gustavo Sá (50') e Alex Dobre (89').Recorde-se que o encontro entre o líder da Série A do Campeonato de Portugal e o 7.º classificado da Liga Betclic deveria ter-se realizado em 22 de outubro, mas foi adiado para hoje, depois de o avião que transportava a comitiva do Famalicão não ter conseguido aterrar na Madeira, devido a condições climatéricas adversas.