Fátima venceu Marinhense na 1.ª eliminatória da Taça e foi afastado na 3.ª ronda pela mesma equipa

O sistema de repescagem da Taça de Portugal provocou uma situação algo insólita este domingo. É que o Marinhense venceu o Fátima por 1-0 na terceira ronda da prova, depois de na fase inaugural ter sido eliminado... pelo adversário de hoje (então nos penáltis).





Algo que se explica pelo facto de a formação da Marinha Grande ter sido repescada - à semelhança de outras equipas - para a 2.ª eliminatória, onde acabou por triunfar, tendo hoje reencontrado o Fátima. Só que o resultado acabou por ser diferente.Refira-se que com Valadares Gaia e Canelas 2010 aconteceu o mesmo. As duas formações encontram-se hoje pela segunda vez nesta edição da Taça de Portugal. Na 1.ª ronda, o Canelas recebeu e bateu o Valadares só que este acabou por ser repescado para a segunda ronda, do qual saiu vitorioso. A partida pode ser acompanha AQUI