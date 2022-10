Fausto Lourenço: «Tentámos não fugir do nosso ADN e estamos de parabéns por isso»

Apesar da goleada sofrida pelo Anadia, Fausto Lourenço viu coisas positivas no jogo do conjunto que milita na Liga 3.

"O que fica deste jogo é que fomos uns dignos vencidos. Não fugimos do nosso processo, isto sabendo que o FC Porto é o campeão nacional e uma das melhores equipas da Europa. Tentámos não fugir do nosso ADN e estamos de parabéns por isso. Tivemos duas boas oportunidades na 2ª parte, mas já tínhamos entrado apreensivos e sofremos logo no início. Na 2ª parte soltámo-nos mais e queríamos ter feito um golo, mas não conseguimos. Agora temos de levantar a cabeça e pensar já no jogo com o Paredes, para o nosso campeonato", disse o jogador à RTP3.





Já à Sport TV, Fausto salientou a diferença entre as duas equipas. "São uma das melhores equipas da Europa. Há uma diferença enorme, mas penso que saímos de cabeça erguida, não fugimos ao nosso ADN e isso é positivo. Sofremos seis golos, mas o nosso campeonato é agora em Paredes", começou por dizer, continuando: "É normal a equipa entrar nervosa, tendo em conta a média de idades. Sofrer logo no início complica ainda mais. O FC Porto pensa mais rápido, executa rápido e a diferença de qualidade é enorme. Estamos de parabéns por termos sido fiéis ao nosso ADN."Fausto assume que o golo sofrido nos minutos iniciais acabou por dificultar a missão da equipa. "Claro que há sempre a esperança antes do jogo, mas depois o golo aos cinco minutos e o nervosismo inicial complica ainda mais o jogo. A partir daí, o FC Porto cresce ainda mais, as coisas saem-lhes naturalmente e a nós é ao contrário", terminou.