FC Porto diz que "não vai facilitar", Coimbrões fala numa "festa para toda a gente"

O presidente do Coimbrões destacou esta quarta-feira o momento festivo na receção ao FC Porto, na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Os dragões, finalistas da última edição da 'prova rainha', vão ter uma deslocação curta a casa do emblema de Vila Nova de Gaia, que milita na série B do Campeonato de Portugal, ditou hoje o sorteio da terceira eliminatória, realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras."Será um privilégio receber o FC Porto. O Coimbrões é um clube que se quer mostrar e, por isso, nada melhor do que receber o FC Porto. Estamos a celebrar o nosso 99.º aniversário e será uma festa para toda a gente. Será um prazer", afirmou o presidente do Coimbrões, Vítor Oliveira.Por seu lado, Fernando Gomes, diretor de relações internacionais do FC Porto, destacou a "experiência" do Coimbrões na área da formação e vincou o espírito combativo do adversário."O Coimbrões é um clube que não desiste, que luta sempre, é antes quebrar do que torcer. Queremos reconquistar este troféu e temos de ganhar, desde logo, ao Coimbrões. Não vamos facilitar, vamos fazer um jogo sério e, se assim for, venceremos", disse o representante portista.