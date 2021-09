Feirense goleou em Vila Meã e segue em frente na Taça de Portugal

O Feirense, que lidera a 2.ª Liga, qualificou-se este sábado para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer no reduto do Vila Meã, do Campeonato de Portugal, por 5-1, num jogo com 'hat-trick' de Jardel.

O guineense, que na época passada alinhou no Leça, aproveitou a oportunidade para mostrar serviço ao técnico do Feirense, marcando aos 38, 45+2 e 55 minutos, este último numa grande penalidade sem tomar balanço, assumindo-se como a figura de um jogo de sentido único.

Os 'fogaceiros' entraram em campo com 10 alterações na equipa inicial, resistindo apenas o central João Pinto, mas isso pouca ou nenhuma influência teve no registo do jogo, com os locais, no penúltimo lugar da Série B do Campeonato de Portugal (ainda sem pontos após dois jogos), a procurarem adiar um golo que podia ter surgido logo aos 50 segundos, num remate às malhas laterais de Jorge Teixeira.

O Vila Meã fazia pela vida, no entanto revelava fragilidades nos corredores defensivos e no jogo aéreo, mas Petkov, em duas ocasiões, Cláudio Silva e Jardel falhavam na finalização.

O anunciado golo chegou aos 38 minutos, com Jardel a ganhar um ressalto à entrada da área, beneficiando ainda de uma saída em falso do guarda-redes, para marcar.

Jardel tomou-lhe o gosto e 'bisou' nos descontos do primeiro tempo, capitalizando uma arrancada de João Oliveira na direita, que o assistiu após deixar dois adversários pelo caminho.

O segundo tempo foi uma cópia do primeiro, com o Feirense a conseguir avolumar o resultado até aos 4-0, com tentos de Petkov (51) e, novamente, de Jardel (55), de grande penalidade.

A equipa de Santa Maria da Feira desacelerou, depois, permitindo uma reação dos locais, que viriam a obter o tento de honra aos 69 minutos, por Ivandro, antes de Atshimene, um dos quatro reforços nigerianos que foram a jogo no segundo tempo, fixar o resultado final.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Vila Meã, em Vila Meã.

Vila Meã -- Feirense, 1-5.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Jardel, 38 minutos.

0-2, Jardel, 45+2.

0-3, Petkov, 51.

0-4, Jardel, 55 (grande penalidade).

1-4, Ivandro, 69.

1-5, Atshimene, 78.

Equipas:

- Vila Meã: Tiago Peixoto, Jorge Azevedo, Pedro Nuno, Tiago Araújo, Jorginho (Ibraima Sissé, 70), Mica, Tiago Carneiro (Vítor Hugo, 58), Cláudio Braga (Parreco, 46), Edu (Embaló, 58), Ivandro e Rabiola (Dinho, 46).

(Suplentes: João Abreu, Seixas, Ibraima Sissé, Embaló, Vítor Hugo, Parreco e Dinho).

Treinador: Calika.

- Feirense: Bruno Brígido, João Pinto (Shimaga, 77), Manuel Silva, Cláudio Silva, João Oliveira, André Rodrigues, João Paulo (Ochowechi, 77), Tiago Dias, Jorge Teixeira (Ogwuche, 67), Petkov (Atshimene, 68) e Jardel (William Palacios, 58).

(Suplentes: Arthur Silva, Ícaro Silva, William Palacios, Shimaga, Ochowechi, Atshimene e Ogwuche).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jorginho, no banco de suplentes (72), Ibraima Sissé (89) e Embaló (90+2).

Assistência: cerca de 300 espetadores.