Festa no Olivais e Moscavide: «Em 1995 perdemos por 6-1, mas chegou a hora da desforra!»

É dia de festa no Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide. O emblema da 1ª divisão da AF Lisboa ficou esta tarde a saber que irá defrontar o Sporting na 3ª eliminatória da Taça de Portugal e os jogadores não contiveram a emoção, sabendo da oportunidade que será defrontar um grande e do quão importante será para o clube a nível financeiro. Em declarações no balneário, o presidente Gonçalo Candeias fala mesmo numa desforra, uma vez que os leões levaram a melhor em 1995/96, também para a prova rainha, com uma goleada por 6-1."É muito simples, em 1995 perdemos aqui por 6-1, mas chegou a hora da desforra", começou por dizer ao Canal 11. "Estes momentos são efetivamente históricos para o clube, mas para os nossos adeptos é uma prenda que já mereciam há muito tempo e jogar frente a um Sporting é uma prenda fantástica para nós e para eles. Estes jogadores, quando um dia terminarem as suas carreiras, vão ter a noção do que é jogar contra um grande e não podíamos estar mais felizes por isto. Volto a dizer, em 2023 vamos ter a nossa desforra contra o Sporting", reforçou.Por sua vez, o treinador Ricardo Barão fala num clássico entre "dois clubes grandes de Lisboa" e lembra o pai, Francisco Barão, que jogou nos verdes e brancos, onde foi campeão nacional, tendo sido também treinador. "É normal que os jogadores fiquem um bocado empolgados, é sempre um jogo importante que marca a carreira destes jogadores. Muitos deles trabalham durante o dia todo e vêm aqui ao fim do dia treinar. Vai ser mais um jogo que vamos encarar como os outros todos, com um grau de dificuldade completamente elevado em relação aos outros, mas é um clássico, são dois clubes grandes de Lisboa, o Moscavide e o Sporting", sublinhou. "O meu pai foi jogador do Sporting e dos 3 grandes era o Sporting que eu preferia", admitiu."Sabemos da importância financeira que isto tem para o clube defrontar uma equipa destas e sabemos claramente que não vai ser fácil, mas não vamos ser os bobos da cote. Vamos ouvir as instruções do treinador e vamos dar tudo para dar um orgulho aos nssos adeptos", garantiu o guarda-redes Rúben Gonçalves, enquanto Gonçalo Caroço, o 'homem-golo' da equipa e sportinguista, atirou: "Foi uma felicidade imensa, o Sporting é o meu clube, era de todos o que queria que calhasse e quando vinha no caminho no carro para aqui estava a dizer que para me sentir realizado no futebol, este jogo tinha que ser com o Sporting. É o jogo de uma vida!"