Filipe Leão: «Estamos contentes com a exibição que fizemos»

Filipe Leão, guarda-redes do Estrela da Amadora, reagiu à derrota (0-4) na receção ao Benfica, em jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal.





Temos uma equipa forte, o caminho né longo e vamos com calma. Estamos contentes com a exibição que fizemos. Não imaginava, com esta idade, estar presente num jogo destes. Não estou satisfeito com o resultado. Mas, o Benfica é mais forte e ganhou a partida", afirmou o guardião, em declarações à TVI 24.