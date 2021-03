Final da Taça de Portugal vai ser em Coimbra

A final da Taça de Portugal entre Sp. Braga e Benfica vai realizar-se em Coimbra no Estádio Cidade de Coimbra, pela 2.ª vez consecutiva, a 23 de maio.







O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, manifestou o seu agrado por esta decisão.



"O evento é bem-vindo a Coimbra! É mais um estímulo para não desistirmos e continuarmos a acreditar em melhores dias. Acolher um jogo tão marcante como a final da Taça de Portugal, tal como aconteceu em agosto passado, enche-nos de responsabilidade e satisfação, especialmente nesta fase em que devemos recriar esperança e evidenciar às pessoas que continua a haver energia para promover acontecimentos mesmo nestes tempos difíceis que vivemos", disse citado no site da FPF.



Manuel Machado manifestou que "gostaria que o espetáculo fosse aberto o público e ver um estádio cheio de público, de energia e de alegria" mas frisou: "Não temos poderes para determinar isso, sendo preponderantes as recomendações da Direção Geral da Saúde que devemos sempre respeitar".



O presidente da Associação de Futebol de Coimbra, Horácio Antunes, por sua vez referiu: "Quero em meu nome e da AF Coimbra e em conjunto com a Câmara Municipal e a Académica OAF congratular-me pelo facto de a FPF nos ter escolhido para a realização das finais da Taça de Portugal e do Campeonato de Portugal".

Coimbra vai receber igualmente a final da Taça de Portugal feminina, a disputar no dia 30 de maio, bem como o último e decisivo jogo do Campeonato de Portugal, a 12 de junho.O estado do relvado do Jamor e o facto de o local ser propício ao ajuntamento de pessoas foram pontos levados em conta nesta decisão de escolher Coimbra.