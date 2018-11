Francisco Agatão: «É um momento feliz e infeliz»

Francisco Agatão, treinador do Praiense, mostrou-se satisfeito pela exibição da equipa diante do Sp. Braga mas triste pela eliminação da Taça de Portugal."É um momento feliz e infeliz. Feliz pela postura e atitude abnegada e, em alguns momentos, com a qualidade da equipa, mas infeliz pelo resultado e pela forma como aconteceu, na parte final da partida, quando já estávamos a preparar o prolongamento e não tínhamos esgotado todas as substituições. A qualidade de execução do segundo golo do Braga, quer do livre, quer do cabeceamento do Paulinho, ditou o resultado. São os detalhes do jogo e contra isso nada feito. Mas a boa exibição dignificou a equipa, a região e a cidade da Praia da Vitória, todos os açorianos estarão orgulhosos", começou por dizer."O propósito era retardar ao máximo o golo do Braga, defensivamente estivemos bem, a sair não tivemos tanta qualidade, mais pela pressão alta do Braga, mas ainda assim tivemos uma boa oportunidade, faltou melhor decisão ao Danny. Depois de sofrer o primeiro golo, as alterações que fizemos deram cariz mais ofensivo à equipa, os jogadores libertaram-se e fomos felizes no golo, mais do que merecido pelo momento que atravessávamos. Mais do que o relaxamento do Braga, foi a nossa postura que obrigou o Braga a cometer erros", concluiu o técnico.