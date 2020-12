Guarda-redes do Olímpico Montijo admite valor do Sp. Braga: «O nosso campeonato não é este»

Apesar de ter sofrido sete golos, Miguel Lázaro foi uma das figuras em evidência por parte do Olímpico Montijo ao negar várias oportunidades de golo ao Sp. Braga. No final do encontro, admitiu a diferença de qualidade entre os dois conjuntos.





"Sabíamos que as diferenças eram gritantes. Confirmou-se. Na primeira parte, estivemos relativamente bem. Na segunda, acusámos um pouco os golos que estávamos a sofrer e a intensidade deles. O nosso campeonato não é este. Temos de nos focar naquilo que realmente importa para nós, que é o Campeonato de Portugal. Competia-nos vir aqui, encarar o jogo com seriedade e desfrutar do momento", salientou.Tal como apontou o técnico Rui Narciso , o guardião também sente que o primeiro golo do Sp. Braga abalou a equipa. "Até ao primeiro golo, o Sp. Braga não estava a conseguir quebrar a nossa linha defensiva. Se não conseguissem fazê-lo, sabíamos que tentariam o remate de fora da área. O golo nasce de uma transição. Depois, sabemos como foi", reconheceu.