Hernâni marcou golo decisivo: «Tenho de estar sempre preparado para momentos como este»

Hernâni deu a vitória ao FC Porto esta terça-feira ao marcar o 2-1 dos portistas já perto do final do prolongamento frente ao Leixões, em jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal. No final do encontro, o extremo portista, de 27 anos, mostrou-se satisfeito por ajudar a equipa, sublinhando que o objetivo é conquistar a prova."Correu bem. Tenho de estar sempre preparado para momentos como este", afirmou quando questionado sobre o golo que deu a vitória, sublinhando as dificuldades criadas pelo Leixões: "um adversário com grande qualidade, que perante os seus adeptos não podíamos dar espaço, e quando concedemos um espaço, eles aproveitaram e fizeram golo.""É importante estar nas meias-finais. Agora queremos é chegar à final e vencê-la", salientou Hernâni.