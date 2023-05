Já é conhecido o árbitro do FC Porto-Famalicão das 'meias' da Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou esta quarta-feira Manuel Mota para dirigir a receção do FC Porto ao Famalicão, marcada para amanhã às 20h30, em jogo da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, para o qual os dragões partem em vantagem depois de terem vencido por 2-1 na 1.ª mão.Jorge Fernandes e Nuno Eiras serão os assistentes, ao passo que Carlos Macedo desempenhará funções de 4.º árbitro. Já Luís Ferreira estará encarregue do VAR, enquanto Pedro Ribeiro ficará a cargo do AVAR.