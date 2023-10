Já há datas e horários dos jogos dos '16 avos' da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta sexta-feira as datas e os horários dos jogos dos dezasseis avos de final da Taça de Portugal que terão transmissão televisiva. Na lista faltam apenas conhecer informações do Paredes-Amarante, do Leiria-Malveira e do Nacional-Casa Pia.O calendário de jogos com transmissão televisiva da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal será então o seguinte:Vizela-E. Amadora – 19h30 (Canal 11)Porto-Montalegre – 20h45 (RTP)Canelas-Marítimo – 11h00 (Canal 11)Serpa-Gil Vicente – 14h00 (Canal 11)Portimonense-Sp.Braga – 15h30 (Sport TV)Sporting-Dumiense – 18h00 (Sport TV)Penafiel-V. Setúbal – 17h00 (Canal 11)V. Guimarães-Lank Vilaverdense – 20h00 (Canal 11)Benfica-Camacha/Famalicão – 20h45 (RTP)Elvas-Santa Clara – 11h00 (Canal 11)Estoril-Mafra – 17h00 (Canal 11)Torreense-Tondela – 20h00 (Canal 11)Arouca-Boavista – 20h00 (Sport TV)