Já há datas e horários dos jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol revelou esta quinta-feira o calendário e o quadro de transmissões televisivas para os encontros relativos aos oitavos de final da Taça de Portugal, com a RTP a transmitir o Estoril-FC Porto no dia 9 de janeiro, às 20h45, e o Benfica-Sp. Braga, no dia seguinte, à mesma hora.Serão apenas três os jogos que passam em exclusivo na Sport TV, com destaque para o Sporting-Tondela no dia 9, às 18h45. No dia seguinte, disputa-se o Marítimo-U. Leiria, à mesma hora, e por fim o V. Guimarães-Penafiel, a 11 de janeiro, às 20h15. As restantes partidas serão transmitidos no Canal 11.Sporting-Tondela – Sport TV – 18h45Estoril-FC Porto – RTP – 20h45Marítimo-U. Leiria – Sport TV - 18h45Gil Vicente-Amarante – Canal 11 – 19h15Vizela-Arouca – Canal 11 – 20hBenfica-Sp. Braga – RTP – 20h45Santa Clara-Nacional – Canal 11 - 18h (Portugal Continental)V. Guimarães-Penafiel – Sport TV – 20h15