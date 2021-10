Já são conhecidos todos os horários dos jogos dos 16 'avos' da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta sexta-feira os horários dos 16 duelos da quarta eliminatória da Taça de Portugal, que arrancará no próximo dia 18 de novembro e terminará no dia 22, com todos os jogos a terem transmissão, ora via televisão, ora via 'streaming'.





20:15 - Sporting-Varzim (Sport TV)16:00 - Casa Pia-Farense (Canal 11)18:45 - Penafiel-Portimonense (Canal 11)20:45 - Benfica-Paços de Ferreira (TVI)11:00 - Leça-Gil Vicente (Canal 11)14:00 - Vizela-Estrela da Amadora (Canal 11)17:00 - Rio Ave-Olhanense (Canal 11)18:00 - Sp. Braga-Santa Clara (Sport TV)19:45 - Alverca-Famalicão (Canal 11)20:15 - FC Porto-Feirense (TVI)11:00 - Serpa-Estoril (Canal 11)14:00 - Caldas-Belenenses SAD (Canal 11)14:00 - Paredes-Torreense (Streaming no canal de YouTube do Canal 11)14:00 - Vilafranquense-Mafra (Streaming no canal de YouTube do Canal 11)16:45 - Moreirense-V. Guimarães (Canal 11)19:45 - Tondela-Leixões (Canal 11)