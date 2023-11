João Faria e o reencontro com o Sporting: «Na época passada sentia-se que estavam em baixo»

Depois de garantir a vitória do Varzim e consequentemente ter eliminado o Sporting na Taça de Portugal na época passada, João Faria, que atualmente enverga a braçadeira de capitão do Dumiense, voltou a reencontrar os leões na prova raínha... mas desta vez encaixou uma. Em declarações à SportTV, o defesa de 33 anos realçou que a equipa de Rúben Amorim está mais forte e que se nota precisamente isso dentro das quatro linhas."Foi muito diferente do ano passado. Sabíamos que íamos apanhar um Sporting muito forte e a maior diferença era mesmo essa: este ano, o Sporting está mais forte, acredita mais em si. No ano passado sentíamos dentro de campo que estavam um bocado em baixo, mas agora estavam alegres, confiantes e isso notava-se nos passes e nos movimentos. Tínhamos uma ideia bem trabalhada e na primeira parte conseguimos executá-la bem. Pressionámos alto quando tínhamos de pressionar, baixámos o bloco quando tínhamos de baixar. Não viemos aqui com nenhum autocarro, pois tivemos sempre um bloco médio-baixo, nunca bloco baixo. Na 2.ª parte, fruto do resultado, decidimos arriscar um bocadinho, mas quando se dá uma abébia… eles vêm por aí fora e não temos hipótese", afirmou João Faria, deixando ainda uma palavra de "agradecimento" aos adeptos que se deslocaram a Alvalade."Sabemos que esta viagem é muito difícil para eles. Eles estão orgulhosos, nós também estamos, e agradeço por todos os quilómetros que fizeram para apoiar o clube. Fica para a história o Dumiense vir a Alvalade."