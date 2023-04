João Gonçalves nomeado para o Sp. Braga-Nacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Arbitragem da FPF nomeou João Gonçalves para apitar o Sp. Braga-Nacional da 2ª mão da meia-final da Taça de Portugal, marcado para a próxima 3ª feira, 25 de abril.O juiz do Porto será acompanhado pelos assistentes Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro, João Bessa vai ser o 4º árbitro e Bruno Esteves é o VAR, com Diogo Rosa como assistente.Recorde-se que na 1ª mão, na Choupana, os minhotos venceram por 5-0, ficando assim em grande vantagem para marcarem presença na final do Jamor.