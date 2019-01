João Martins sublinha "sofrimento final" para alcançar vitória

O Sp. Braga eliminou esta terça-feira o detentor da Taça de Portugal, ao vencer o Aves por 2-1 . O treinador adjunto da formação bracarense, João Martins, sublinhou as oportunidades perdidas pelo Sp. Braga que levou a um "sofrimento" no final do encontro."Fizemos dois golos na primeira parte, tivemos oportunidade de fazer mais e num deles, com o Paulinho isolado, podíamos ter feito o terceiro. Provavelmente, não teríamos este sofrimento no final. O nosso objetivo é chegar à final e, depois, se o conseguirmos, vamos sonhar com o troféu", afirmou.