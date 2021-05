Final da Taça também sem público mas Champions sim: "Coisas completamente diferentes", diz secretário de Estado

João Paulo Rebelo, à margem de um evento alusivo ao centenário do Sp. Braga, referiu que não deverá haver público nessa final da Taça. "Diria que não haverá condições porque fomos muito claros na abertura à 1.ª Liga. Já fizemos testes-piloto, em vários jogos, correu bem e a ideia era ter testes-piloto nesta última jornada para dar um sinal que poderemos ter público no ano que vem. A Liga não considerou assim", apontou o Secretário de Estado da Juventude e Desporto.





De volta ao plano inicial: Jogos da última jornada da Liga sem público

E João Paulo Rebelo foi confrontado de seguida com o facto de haver público na final da Champions, agendada para o Estádio do Dragão: "São coisas completamente diferentes, uma organização da UEFA, os adeptos serão controlados e o aspeto económico e social não pode ser descartado. Há um protocolo rigoroso e estamos a fazer tudo para que na próxima época se inicie normalmente."Os últimos dias ficaram marcados pela divulgação de que seria possível haver público na última jornada do campeonato, algo que já foi revertido por decisão da Liga esta segunda-feira. "Foi uma decisão colocada em cima da mesa e queríamos dar exemplo. Os clubes estão há mais de um ano a ser penalizados com esta tragédia. Acredito que vamos começar a próxima edição da Liga com público nos estádios", apontou.