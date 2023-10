Joãozinho acredita num Olivais e Moscavide 'tomba-gigantes': «Porque não? Fazemos o que eles fazem, jogamos à bola»

Joãozinho, extremo do Olivais e Moscavide, é uma das principais figuras do clube, que já representa há 19 anos. Um percurso pouco comum no futebol atual e no qual já conquistou cinco troféus: a Taça da AF Lisboa por quatro vezes e a 3ª divisão da associação. O jogador, de 30 anos, orgulhoso por jogar contra um grande pela sua equipa de sempre, acredita que o emblema que disputa a 1ª divisão distrital de Lisboa poderá surpreender o Sporting na 3ª eliminatória da Taça de Portugal."Tomba-gigantes? Claro que sim, porque não? Fazemos o que eles fazem, jogamos à bola", brincou, passando, depois, para um registo mais sério: "Vai ser complicado conseguir entrar naquele eixo defensivo, mas a equipa técnica está a trabalhar a 100% ou a 200% para conseguirmos fazer uma gracinha. Se calhar vamos conseguir entrar naquela linha defensiva e se calhar meter 1 ou 2, vamos ver." E o que seria uma gracinha para o número 7? "Era acabar os 90 minutos, porque só pensamos em 90 minutos, e ganhar, nem que seja por meio golo!"De resto, Joãozinho sublinha que Rúben Amorim deverá poupar alguns jogadores devido ao compromisso da Liga Europa diante do Raków na próxima quinta-feira, mas "um ou outro jogador-chave vai jogar". E quem gostaria de defrontar... não pode, porque está suspenso. "Gostava de apanhar o Diomande, como sou mais pequenino podia ser que conseguisse passar. Era um dos que gostaria de apanhar", admitiu, revelando que se identifica com Nuno Santos, a quem tentará pedir a camisola.Já Paulo Freitas, capitão de equipa, assume que "felicidade e ansiedade" são os dois sentimentos que, por esta altura, estão instalados no balneário do Olivais e Moscavide. "Estamos felizes por defrontar uma equipa muito forte de dimensão nacional europeia e ansiosos para que a hora do jogo chegue e possamos mostrar o nosso valor e competir com os melhores", afirmou.Já o craque que mais anseia defrontar é Gyökeres. "Mas acho que não vai jogar... não será ele. A equipa vale pelo coletivo, mas se não for o Gyökeres, também gosto muito de ver o Edwards, o Bragança, o St. Juste se jogar. Mas identifico-me mais com o Coates", disse o defesa central de 29 anos, que apesar de considerar este jogo mais importante da carreira, vai dormir descansado: "Só se o meu filho de 11 meses acordar durante a noite, de resto vou dormir tranquilo!"