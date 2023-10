Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Joga no Lusitânia, é açoriano de gema e adepto do FC Porto: «Benfica? É para ganhar!» Rui Santos é guarda-redes, capitão de equipa e joga há 22 épocas no clube que vai agora defrontar as águias na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal





Rui Santos, guarda-redes do Lusitânia

• Foto: João Edgardo Vieira