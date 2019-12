Famalicão-Mafra: mau tempo deu tréguas e jogo vai realizar-se

21h44 - Vai mesmo haver jogo! Os jogadores entram no relvado e a partir vai arrancar pelas 21h45, uma hora e meia depois da hora inicialmente apontada.







21h13 - A chuva deu tréguas e os jogadores (re)começam a aquecer. Ao que parece, o jogo vai iniciar-se às 21h45.



21h09 - A SportTV avança a possibilidade de o jogo ser mesmo realizado esta noite...



21h01 - Entrentanto, deixou de chover em Vila Nova de Famalicão.



20h57 - Vai ser feita uma nova verificação do relvado às 21h30 mas nesta altura parece mais provável que o jogo seja adiado.



20:49 - Continuamos à espera de uma decisão por parte de Luís Godinho...



20:36 - Os árbitros voltam ao relvado para conferir as condições...



20:35 - As condições não melhoram (na verdade parecem apenas piorar...), pelo que é muito provável que a partida não se jogue esta noite.

20:31 - À hora a que a partida deveria começar, os jogadores estão recolhidos na túnel de acesso aos balneários e no terreno de jogo apenas estão alguns elementos a testar as (péssimas) condições do relvado.

20:28 - Luís Godinho fala agora com os delegados das equipas, antes de comunicar a decisão de atrasar o início da partida para as 21 horas. Depois dessa hora terá de anunciar uma decisão final...

O estado impraticável do relvado do Estádio Municipal de Famalicão deverá adiar o embate da Taça de Portugal entre o clube da casa e o Mafra, a contar para os ‘oitavos’. A equipa de arbitragem já esteve no relvado para perceber se a bola circula na relva e o teste não foi nada animador, tendo em conta a quantidade de água que se acumulou em todo o tapete.Os técnicos do Famalicão ainda chegaram a cobrir o relvado com plásticos durante a tarde para evitar a acumulação de água, mas a estratégia não resultou. A decisão será conhecida à hora do jogo (20:30 horas) quando o árbitro Luís Godinho fizer o derradeiro teste.