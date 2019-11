Jogo entre Vizela e Benfica com bilhetes esgotados

Lotação esgotada. O Vizela vendeu esta quinta-feira os derradeiros 151 dos 6.000 bilhetes emitidos para a receção ao Benfica, agendada para sábado, às 20:45, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Será, de resto, a primeira vez na história que o estádio dos vizelenses vai encher depois dos melhoramentos levados a cabo em 2006, com a construção de uma nova bancada.

O Vizela colocou à venda cerca de 4.300 ingressos, uma vez que 1.700 foram entregues ao Benfica, que os comercializou diretamente com os seus adeptos. Os últimos à venda, exclusivamente para sócios dos vizelenses, foram ontem colocados à venda.

A receção ao Benfica tem obrigado o clube a uma logística fora do comum. O plano de segurança é o que tem dado mais dores de cabeça. No sábado, estarão cerca de 200 agentes de segurança, entre guardas da GNR e stewards, dentro e fora do estádio, que terá acesso condicionado. Há mesmo uma estrada que será cortada, pelo que os adeptos são aconselhados a deslocarem-se antecipadamente para o recinto.

A claque do Vizela está a preparar um dia de festa. Com o jogo marcado para as 20:45, a concentração foi agendada para as 16:00, na Para da República, um dos locais mais centrais do concelho. Depois da animada festa, com comes e bebes, a deslocação para o estádio será a pé, em cortejo.