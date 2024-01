Jorge Jesus esteve na Luz a assistir ao jogo entre Benfica e Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jorge Jesus, treinador do Al Hilal, esteve esta quarta-feira no Estádio da Luz a assistir ao encontro entre o Benfica e o Sp. Braga, duas equipas que orientou em Portugal. O treinador aproveitou as férias para vir a Portugal e assistir ao jogo da Taça de Portugal.Nas redes sociais, já tinha feito uma publicação mostrando estar a fazer exercícios físicos e a almoçar na praia.