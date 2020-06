José Mota lembrou conquista no Jamor em 2018

O técnico José Mota esteve à conversa com os leitores do site de Record. Um dos temas incontornáveis foi a vitória do Aves frente ao Sporting na final da Taça de Portugal, em 2018, poucos dias após o ataque à Academia de Alcochete. "Foi uma grande final. O Sporting esteve muito bem, penso que tivemos mérito na forma como preparámos o jogo. Tivemos sim a sorte do jogo nos momentos cruciais quando, por exemplo, o Quim faz duas excelentes defesas a remates do Gelson. A partir desses momentos, e com o nosso primeiro golo, sentimos que era o nosso dia. Os jogadores do Sporting e os seus treinadores são grandes profissionais e como tal iriam comparecer na festa", conta o treinador, atualmente sem clube. José Mota diz ainda "não compreender" o cancelamento da 2ª Liga e que ainda tem como objetivo vencer a 1ª Liga e de treinar no estrangeiro. "Tenho 56 anos e saúde para continuar a trabalhar, uma vontade enorme em aprender e alguns troféus na carreira."