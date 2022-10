Juv. Évora-Vilafranquense, 2-3 (a.p.): ribatejanos apenas confirmaram favoritismo no tempo extra

O Vilafranquense, da Liga SABSEG, conquistou este domingo um lugar na terceira eliminatória da Taça de Portugal, mas precisou do prolongamento para vencer, por 3-2, em casa do Juventude de Évora, do quarto escalão, reduzido a 10.

Os ribatejanos marcaram o primeiro golo, aos 35 minutos, através de Belkheir, na cobrança de uma grande penalidade, assinalada pelo árbitro por mão na bola do colombiano Antony Pérez, após uma primeira meia hora com pouca história.

Com poucas oportunidades de golo para os dois lados, o Vilafranquense controlou o jogo e impediu quase todos os ataques do Juventude, com exceção de um dos últimos lances da primeira parte, em que os locais quase repunham o empate.

O conjunto do Campeonato de Portugal apareceu para o segundo tempo disposto a mudar o rumo do jogo e criou três oportunidades de golos seguidas, antes de chegar ao empate, aos 55 minutos, através de um livre batido por Ézio Pinto, a cerca de 30 metros da baliza.

Perante o bom momento do adversário, o Vilafranquense fez entrar alguns dos habituais titulares e voltou a ter o controlo do jogo e a dispor de boas oportunidades para voltar à posição de vencedor, mas os atacantes revelaram desacerto.

Aos 76 minutos, o árbitro da partida considerou que o defesa Ézio Pinto, o autor do golo, teve uma entrada violenta sobre um adversário e mostrou-lhe o cartão vermelho direto. A partir daí, o Juventude, praticamente, deixou de atacar.

No prolongamento, o Vilafranquense mostrou-se mais forte e marcou dois golos, na primeira parte, através de Nenê (93 minutos) e Sangaré (101), mas a equipa alentejana, com o golo na segunda, de João Delgado (110), voltou a 'acordar' e a deixar incerteza no resultado até ao apito final do árbitro.

Jogo no Estádio Sanches de Miranda, em Évora.

Juv. Évora-Vilafranquense, 2-3 após prolongamento

Ao intervalo: 0-1.

No final do tempo regulamentar: 1-1.

No final da primeira parte do prolongamento: 1-3.

Marcadores:

0-1, Belkheir, 35' (pen.)

1-1, Ézio Pinto, 55'

1-2, Nenê, 93'

1-3, Sangaré, 101'

2-3, João Delgado, 110'

Equipas:

- Juventude de Évora: Lucas Bento, Marcos Soares, Welisson, Rodrigo Monteiro, Ézio Pinto, Geraldo Matsimbe (João Delgado, 63), Johnson Juah, Tomás Lima (Francisco Ganço, 104), Antony Pérez (Harlem Salas, 73), Gonçalo Batista (Miguel Batista, 78) e Xande Coelho (Rivaldo Semedo, 73).

(Suplentes: Petterson Santos, Miguel Batista, Digas, João Delgado, Francisco Ganço, Afonso Batista, Artur Simionato, Rivaldo Semedo e Harlem Salas).

Treinador: Pedro Russiano.

- Vilafranquense: Fábio Duarte, Léo Alaba (Eric Veiga, 58), Suliman, Kike Hermoso, Sílvio (Nenê, 92), Ricardo Dias, Idrissa Dioh (André Ceitil, 74), Bernardo Martins, Belkheir (Leandro Tipote, 45), João Mário (Edson Farias, 74) e Sangaré.

(Suplentes: Lucas Moura, Gabriel Pereira, Eric Veiga, Zimbabwe, André Ceitil, Luís Silva, Edson Farias, Leandro Tipote e Nenê).

Treinador: Rui Borges

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Suliman (42), Marcos Soares (68), Nenê (116), Bernardo Martins (120). Cartão vermelho direto para Ézio Pinto (76).

Assistência: Cerca de 700 espetadores