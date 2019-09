Leça-Oliveirense, 0-0 (4-3 pen.): Lei do mais forte invertida em Leça da Palmeira

O Leça, do Campeonato de Portugal, surpreendeu este domingo a Oliveirense, da 2.ª Liga, e venceu por 4-3 no desempate por grandes penalidades, assegurando a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal.No Estádio do Leça FC, o desafio não registou qualquer golo durante 120 minutos, apesar do maior ascendente da formação de Oliveira de Azeméis, que se acentuou a partir dos 70 minutos, com a expulsão por duplo amarelo do leceiro Isaac Boakye.Nos pontapés da marca dos 11 metros, o guarda-redes Gustavo Galil, que já tinha defendido um penálti de Agdon aos 60, assumiu o papel de herói e negou as intenções de Mohamed Bouldini, antes de João Paulo confirmar o triunfo matosinhense.Apesar do início prometedor manifestado pelos pupilos de Pedro Miguel, assente num cabeceamento de Neto Costa travado por Gustavo, aos três minutos, a primeira parte revelou mais equilíbrio que oportunidades.Com o avançar do relógio, a formação de Domingos Barros encontrou fôlego para suster a pressão e colocar a defesa forasteira em sentido, dependendo de duas transições rápidas de Isaac Boakye para espreitar o golo (15 e 33).A Oliveirense trouxe maior acutilância para a etapa complementar e Neto Costa amorteceu a bola para disparo de Fabinho, aos 48, negado com uma estirada de Gustavo.Os antepenúltimos classificados da II Liga dispuseram mesmo de uma ocasião flagrante para abrir o ativo à passagem da hora de jogo, quando Agdon foi derrubado na área leceira e Gustavo adivinhou o 'tiro' denunciado da marca dos onze metros de Oliveira.O lance galvanizou as centenas de adeptos matosinhenses, cujas emoções arrefeceram aos 70 com o duplo amarelo exibido pelo árbitro António Nobre ao extremo Isaac Boakye, situação nada impeditiva de arrastar o duelo para horas extras.No prolongamento, João Paulo levou a bola à trave da Oliveirense (91), enquanto Mohamed Bouldini (94) e Marcos Júnior (106) forçaram novas intervenções do inspirado Gustavo, numa luta intensa que culminou no desempate por grandes penalidades.Nessa vertente, o líder da Série B do Campeonato de Portugal mostrou maior eficácia, ao concretizar quatro remates em cinco tentativas, aproveitando ainda os reflexos de Gustavo Galil para fazer 'tombar um gigante' do escalão superior.Jogo no Estádio do Leça FC, em Leça da Palmeira.Leça - Oliveirense, 0-0 após prolongamento, 4-3 no desempate por grandes penalidades.Marcadores no desempate por grandes penalidades:0-0, Paraíba (ao lado).0-0, Zé Carlos (ao lado).0-1, Clemente.1-1, Cláudio Borges.1-2, Miguel Silva.2-2, João Van Zeller2-3, Sérgio Ribeiro.3-3, João Paulino.3-3, Mohamed Bouldini (defesa do guarda-redes).4-3, João Paulo.Equipas:- Leça: Gustavo Galil, Zé Carlos, Pecks, Cláudio Borges, João Pedro, Nelsinho (João Paulino, 116), Samuel Teles, Jair (João Paulo, 60), Isaac Boakye, Adilson Silva (Vieira, 76) e Pedro Prazeres (João Van Zeller, 90+3).(Suplentes: Cristiano, Paulo Lopes, João Paulo, João Van Zeller, João Paulino, Vieira e Manuel Lopes).Treinador: Domingos Barros.- Oliveirense: Coelho, Alemão, Michael Douglas, Wellington Silva, Diogo Clemente, Paraíba, Oliveira (Marcos Júnior, 78), Fabinho (Serginho, 106), Agdon (Sérgio Ribeiro, 87), Neto Costa (Miguel Silva, 64) e Mohamed Bouldini.(Suplentes: Bruno Vale, Elízio, Sérgio Silva, Serginho, Sérgio Ribeiro, Miguel Silva e Marcos Júnior).Treinador: Pedro Miguel.Árbitro: António Nobre (AF Leiria).Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Van Zeller (61), Agdon (83) e Serginho (115). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Isaac Boakye (09 e 70).Assistência: cerca de 1.500 espetadores.