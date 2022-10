Leixões segue em frente na Taça de Portugal após vitória tranquila no Alentejo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Leixões, da 2.ª Liga, passou este sábado à terceira eliminatória da Taça de Portugal, após uma goleada tranquila, por 5-0, em casa do Vasco da Gama, de Vidigueira, no distrito de Beja.

O defesa central sérvio Calasan, aos 39 e 65 minutos, o avançado Tiago Morais, aos 42, o médio brasileiro Rafael Freitas, aos 67, e o dianteiro 'canarinho' Zé Eduardo, aos 82, construíram a vitória dos nortenhos.

Num jogo que começou equilibrado e com poucas oportunidades de golo, o Leixões acabou por assumir o controlo do jogo, mas só conseguiu chegar ao golo depois de Moisés Conceição e Erivaldo trocarem de posições no ataque.

Aos 39 minutos, na sequência de um canto do lado direito, Moisés Conceição, que tinha acabado de passar para o lado esquerdo do ataque, voltou a cruzar para a área dos alentejanos e o central Calasan, com um cabeceamento, inaugurou o marcador.

O Leixões aproveitou o bom momento e, aos 42 minutos, voltou a marcar, com Tiago Morais a rematar para o fundo da baliza, após assistência de Erivaldo, o mesmo jogador que, dois minutos depois, na cobrança de uma grande penalidade, permitiu a defesa do guarda-redes Eduardo Barão.

No segundo tempo, a equipa da cidade de Matosinhos voltou a estar melhor do que o adversário e a criar boas chances para aumentar a vantagem, como o remate à trave do médio costa-marfinense Zag, aos 53 minutos.

O terceiro tento acabou por surgir, aos 65 minutos, depois de um canto do lado esquerda, com Zag a fazer um primeiro remate à entrada da grande área e Calasan, com 'um toque subtil', a desviar para o fundo da baliza.

O Leixões marcou ainda mais dois golos, aos 67 minutos, por Rafael Freitas, com um remate de longe, e aos 82, por Zé Eduardo, a encostar em cima da linha de golo, enquanto, aos 70, Emmanuel Eze não aproveitou a melhor oportunidade para os casa, quando só tinha o guarda-redes pela frente.

Jogo no Estádio Municipal José António Guerreiro Pinto, em Vidigueira.

Vasco da Gama-Leixões, 0-5.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Calasan, 39 minutos.

0-2, Tiago Morais, 42.

0-3, Calasan, 65.

0-4, Rafael Freitas, 67.

0-5, Zé Eduardo, 82.

Equipas:

- Vasco da Gama: Eduardo Barão, Hamza Najeed, Blassed Teixeira, Daniel Andrade (Rodrigo Rodeia, 73), Marco Castelhano, Afonso Mira (Isaías Cruz, 61), Daniel Lança (Emmanuel Eze, 45), Bernardo Godinho, Rafael Baião (Heynner Alvarez, 61), António Baixinho e João Pazinho (André Castelhano, 73).

(Suplentes: João Luís, André Castelhano, Ivo Silva, Emmanuel Eze, Isaías Cruz, Heynner Alvarez, Rodrigo Caixinha, Miguel Lemos, Rodrigo Rodeia).

Treinador: Ricardo Vargas.

- Leixões: Ricardo Moura, Pedro Coronas (Jude Burst, 80), Calasan, João Meira, Miguel Silva, Zag, Rafael Freitas (Zé Eduardo, 73), Tiago Morais (Paulinho, 66), Erivaldo (Agostinho, 66), Ricardo Valente e Moisés Conceição (Rúben Araújo, 73).

(Suplentes: Igor Stefanovic, Jude Burst, Paulinho, Ben Traoré, Thalis Henrique, Agostinho, Zé Eduardo, Rúben Araújo e Kiki Silva).

Treinador: Vítor Martins.

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Daniel Andrade (59) e para Agostinho (89).

Assistência: Cerca de 550 espetadores.

Lusa/Fim