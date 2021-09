Leixões vence São João de Ver na Taça de Portugal após prolongamento

O Leixões venceu o São João de Ver, por 3-1, no prolongamento do jogo da segunda eliminatória da Taça de Portugal, depois de ter permitido o empate nos descontos do tempo regulamentar.

Jefferson Encada colocou o Leixões em vantagem aos 48 minutos, com a equipa da casa a chegar à igualdade, por Adul Seidi, no período de compensação do tempo regulamentar (90+4), forçando o prolongamento, fase em que os golos de Ben (117) e Sapara (120) sentenciaram a passagem dos 'pupilos' de José Mota à terceira eliminatória.

Apesar do início de jogo impetuoso do Leixões, foi o São João de Ver a criar a primeira oportunidade de perigo, num remate cruzado de Diogo Pereira, aos sete minutos, com a bola a sair perto do poste de Stefanovic.

A resposta dos matosinhenses surgiu aos 16 minutos, quando Léo Bolgado surgiu livre de marcação no coração da área, mas rematou à figura do guarda-redes Fábio Mesquita.

A melhor oportunidade de golo da primeira parte acabou por pertencer ao São João de Ver, num remate de Miguel Pereira que Ben cortou em cima da linha de baliza, com a bola ainda a embater na trave, aos 21 minutos.

Depois de um ligeiro ascendente na primeira parte, o Leixões colocou-se em vantagem no início do segundo tempo, com Jefferson Encada a dar a melhor sequência a um cruzamento de Ayimbire na esquerda, cabeceando com eficácia para o fundo da baliza de Fábio Mesquita, aos 48 minutos.

Em desvantagem, o São João de Ver foi mais pressionante e dispôs de uma grande penalidade que castigou mão na bola de Pastor, mas Miguel Silva desperdiçou a oportunidade para empatar o jogo, permitindo a defesa de Stefanovic, aos 71 minutos.

A equipa de Nuno Pedro acabou por chegar ao empate já em período de compensação, com Adul Seidi a cabecear com eficácia ao segundo poste, na sequência de um pontapé de canto, aos 90+4.

No prolongamento, o equilíbrio foi a nota dominante, com o São João de Ver a dispôr de uma oportunidade para se colocar na frente do marcador, quando Adul Seidi surgiu isolado na área, rematando contra o corpo do guarda-redes Stefanovic, aos 108 minutos.

O Leixões acabou por ganhar vantagem no marcador com um golo de Ben, aos 117 minutos, ao cabecear livre de marcação ao segundo poste.

A fechar o prolongamento, Sapara sentenciou o triunfo da equipa de José Mota, num remate cruzado já dentro da área.

Jogo no Estádio do SC São João de Ver, em São João de Ver

São João de Ver-Leixões: 1-3 (após prolongamento).

Ao intervalo: 0-0.

No final do tempo regulamentar: 1-1.

No final da primeira parte do prolongamento: 1-1

Marcadores:

0-1, Jefferson Encada, 48 minutos.

1-1, Adul Seidi, 90+4.

1-2, Bem, 117.

1-3, Sapara, 120.

Equipas:

- São João de Ver: Fábio Mesquita, Rúben Silvestre (Diogo Castro, 73), Emanuel, Pedro Santos, Miguel Silva, Diogo Barbosa (Vieirinha, 63), Ibrahima, Aranha, Diogo Pereira (Tocantins, 84), Miguel Pereira (Ângelo, 73) e Mário Correia (Adul Seidi, 63).

(Suplentes: Leonardo, Tojó, Diogo Castro, Ângelo, Vieirinha, Tocantins e Asul Seidi).

Treinador: Nuno Pedro.

- Leixões: Stefanovic, Pastor (Coronas, 83), França (Mory Bamba, 106), Léo Bolgado, Luisinho, Ben, Nduwarugira, Ayimbire (Diogo Leitão, 73), Kiki (Sapara, 90+1), Jefferson Encada (Calasan, 90+1) e Wendel (Yuri, 73).

(Suplentes: Tiago Silva, Sapara, Diogo Leitão, Coronas, Yuri, Mory Bamba e Calasan)

Treinador: José Mota.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luisinho (20), Diogo Barbosa (32), Nduwarugira (36), Rúben Silvestre (37), Ben (45), Diogo Pereira (52), Wendel (55), Emanuel (72), Diogo Castro (82), França (88), Vieirinha (89), Léo Delgado (99) e Adul Seidi (116).

Assistência: cerca de 200 espetadores.