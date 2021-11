Luís Pinto e a ambição do Leça: «Ao intervalo disse-lhes que íamos passar»

Fortalecendo o estatuto de tomba-gigantes da Taça de Portugal, o Leça voltou a eliminar um clube da 1ª Liga. Desta vez, a vítima foi o Gil Vicente e Luís Pinto, técnico do Leça, apontou de novo a solidez do grupo de trabalho como o segredo para o sucesso."O segredo foi o trabalho, o companheirismo e amizade que existe neste grupo, o olhar sempre os próximos encontros como desafios, encarando este jogo como mais uma oportunidade para nos superarmos. Os jogadores acreditaram que era possível", começou por dizer, antes de elogiar a prestação da sua equipa."Fomos uma equipa organizada, claro que demos o domínio de jogo ao Gil Vicente e sempre que tivemos a bola procuramos ter critério nas saídas em organização, como nas transições. A forma como eles interpretaram isso foi fantástica. São grandes homens, com grandes valores e uma vontade muito grande em fazer as coisas boas", referiu Luís Pinto, que ao intervalo transmitiu confiança aos jogadores de que o apuramento para os oitavos era possível: "Disse-lhes que acreditava que íamos passar, que acreditava que o tínhamos feito na primeira parte era uma prova de que iríamos fazer o golo e que a eliminatória ia ficar em Leça".Apesar de reconhecer a montra que a prestação na Taça de Portugal lhe está a oferecer, o técnico não pensa numa saída para voos mais altos nesta fase. No entanto, referiu que estes resultados são bons para todos os envolvidos. "Somos uma equipa técnica jovem, com ambições, muitos jogadores são jovens e que estão a dar a conhecer-se ao futebol português aos poucos. Acho que todos reconhecem que temos jovens de valor, mas se calhar estavam um pouco escondidos devido à menor projecção que existe nestas divisões. Mesmo para o clube é fantástico poder aparecer novamente no dia-a-dia das pessoas".