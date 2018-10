Lusitano Vildemoinhos quer receber um 'grande' nos Trambelos

Os habitantes da localidade de Vildemoinhos, do concelho de Viseu, estão ansiosos pelo sorteio da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, que se realiza na próxima sexta-feira. O Lusitano de Vildemoinhos situa-se nas proximidades da cidade de Viseu e foi a grande sensação da eliminatória anterior ao eliminar o primodivisionário Nacional da Madeira, já no período de prolongamento. Agora a missão passa por ultrapassar mais uma fase da prova ou, então, receber um dos denominados ‘três grandes’ do futebol português.





"Seria interessante para a terra, porque trazia mais mediatismo aos jogadores e receita para o clube", referiu o treinador, Rogério Sousa, que deseja que o jogo se realize no estádio dos Trambelos. "Espero que isso aconteça porque o público merece e as equipas mais pequenas merecem que essas festas sejam feitas em casa. Se isso acontecer, acreditamos que a Câmara Municipal de Viseu vai apoiar e ajudar a criar as condições necessárias para que o jogo se realize no nosso estádio", acrescentou o técnico.

Independentemente do que venha a acontecer, o clube já fez história na Taça de Portugal, porque nunca tinha chegado tão longe na prova. Aliás, a sorte protegeu a equipa na 1.ª eliminatória, ao ser repescada depois de ter perdido em casa com o Beira-Mar (2-4). Essa repescagem foi determinante para a caminhada de sonho que a equipa está a realizar. "Deixei os jogadores com o ego elevado, nos dois primeiros dias depois da vitória sobre o Nacional, mas a partir daí tivemos que os colocar de novo com os pés no chão, porque já é passado". Agora segue-se a receção ao Leça, já no domingo, a contar para o Campeonato de Portugal.





