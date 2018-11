Lusitano Vildemoinhos-Sporting, em direto

(4x4x3): Salin, Bruno Gaspar, Coates, André Pinto e Jefferson; Petrovic, Gudelj e Wendel; Nani, Jovane e Bas Dost(4x4x2): Ruca, Assane Baldé, Paulo Oliveira, Tiago Gonçalves e Márcio Rocha; Smolovic, Murilo Rosa, Calico e Petrocelli; Diogo Braz e Hélder RodriguesO incidente motivou o fim do empréstimo do jogador e consequente participação disciplinar dos leões contra Rodiney Sampaio, procesos que dará entrada no Conselho de Disciplina da FPF. Para além disso, também Rafael Barbosa apresentou queixa-crime na PSP.Rogério Sousa terá a sua equipa praticamente na máxima força, dado que apenas Barros e Mauro estarão ausentes, ambos devido a lesões prolongadas.A este propósito, eis os convocados do Lusitano: Ruca e Sea; Assane Baldé, Paulo Oliveira, Tiago Gonçalves, Márcio Rocha, Ricardo Leal e Edgar Lopes; Smolovic, Murilo Rosa, Pedro Marado, Aryson, Calico e Petrocelli; Hélder Rodrigues, Diogo Braz, Kiko, Nuno Rodrigues e Klysman.Questionado sobre a influência que a recente chegada de Keizer pode ter no leão, o treinador do Lusitano admitiu não saber com o que contar. "O Sporting é muito mais do que o treinador e, com aquele plantel, seria sempre favorito, mas não sabemos bem o que vamos encontrar e isso trouxe-nos dificuldades na preparação", salientou.Até o... Euromilhões entrou em cena: "Não há impossíveis no futebol. Jogamos no Euromilhões e sabemos que a probabilidade de nos sair é diminuta, mas todas as semanas jogamos. O nosso Euromilhões é [amanhã] hoje. Tudo é possível", reforçou Rogério Sousa.Do lado do Lusitano, Rogério Sousa admitiu que a sua equipa terá de "roçar a perfeição" para surpreender hoje o Sporting e, assim, tornar-se um ‘tomba-gigantes’. "Sabemos que o Sporting é favorito, mas estamos perante realidades completamente diferentes. Porém, sabemos que há alguma possibilidade de ultrapassarmos esta eliminatória", vincou.Nota, ainda, para o ‘desabafo’ de Viviano, tendo o guarda-redes italiano admitido que vive uma situação complicada em Alvalade. "As coisas em Lisboa poderiam estar um pouco melhores. Uma série de situações sucederam que afectaram um pouco o ambiente no clube. Precisaria de um livro para as explicar… Se tivesse sido por mim nunca teria saído da Sampdoria, mas infelizmente não sou eu que decido", sublinhou o italiano, de 32 anos, à Sky Sports 24.Em sentido contrário, como era expectável, Acuña ficou de fora, dado que regressou recentemente da seleção argentina. Também os lesionados Battaglia, Ristovski, Raphinha e Montero não serão, naturalmente, opções para hoje.Em relação à primeira lista de convocados por si escalada, não houve qualquer surpresa de ‘última hora’. Com efeito, o destaque vai para a inclusão dos ‘internacionais’ Bruno Fernandes e Lumor e também dos brasileiros Wendel e Bruno César, estes dois últimos elementos pouco utilizados até à data.Quanto ao adversário pela frente, o técnico recém-contratado salienta que a sua equipa técnica sempre observa os opositores "por duas vezes", algo que, com o Lusitano, não fugiu à regra. "Jogaram bem com o Nacional, vimos o jogo. Vai ser uma partida difícil, mas queremos vencer", atirou.Apesar de algumas incógnitas quanto à equipa que hoje irá apresentar, o holandês deixou uma certeza: o 4x3x3 é o modelo de eleição dos leões daqui para a frente.Na conferência de imprensa à antevisão com o duelo com o Lusitano, Keizer desvalorizou o facto de o plantel não ter sido construído por si. "Não sou uma pessoa de aranjar desculpas. É óbvio que a equipa não foi construída por mim, mas isso já o sabia quando aceitei o convite do Sporting", começou por dizer, remetendo para mais tarde qualquer questão sobre o mercado: "É muito cedo".Curiosamente, no que diz respeito às estreias nos anteriores clubes pelos quais passou – aqueles em campeonato profissionais -, Keizer apenas venceu um em seis encontros. Nos restantes, empatou dois e perdeu três.Este é um jogo especial para Marcel Keizer e, consequentemente, para o Sporting. Isto porque marca a estreia do treinador holandês, de 49 anos, recentemente contratado para substituir José Peseiro. Keizer dispos de cerca de uma semana e meia para conhecer os cantos à casa e preparar a equipa para o embate de hoje.Eis os convocados do Sporting: Renan, Maximiano e Salin; Bruno Gaspar, Coates, André Pinto, Mathieu, Lumor e Jefferson; Petrovic, Gudelj, Wendel, Bruno César e Bruno Fernandes; Jovane, Nani, Mané, Diaby e Bas Dost.Ainda assim, sublinhe-se o menor tempo de recuperação dos viseenses em comparação aos leões. O Lusitano jogou no passado domingo, ao passo que o Sporting não entra em campo já desde o dia 11 deste mês, ou seja, há cerca de duas semanas.Ambas as equipas entram moralizadas para o encontro de hoje. Enquanto o Lusitano Vildemoinhos vem de uma goleada aplicada ao Penalva do Castelo (5-1), no Campeonato de Portugal, o Sporting recebeu e bateu o Chaves (2-1), no campeonato.O Lusitano, orientado pelo português Rogério Sousa, é o atual 5º classificado da Série B do Campeonato de Portugal. Por sua vez, o Sporting, do holandês Marcel Keizer, está na vice-liderança da primodivisionária divisão de Portugal.O vencedor desta eliminatória terá entrada nos oitavos-de-final, cujo sorteio está agendado para 30 de novembro, às 12 horas. Os jogos disputam-se entre 18 e 20 de dezembro.12 horas - Boa tarde! O Sporting desloca-se este sábado ao Estádio do Fontelo, em Viseu, para um duelo com o Lusitano Vildemoinhos, referente à 4ª eliminatória da Taça de Portugal. O jogo está agendado para as 15 horas. Siga aqui o jogo ao minuto