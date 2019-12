Madureira: «Sou anti-benfiquista e queria que viessem a nossa casa sentir o ADN Canelas»

Foi de forma efusiva que o Canelas festejou na Sertã o apuramento para os quartos-de-final de final da Taça de Portugal. Fernando Madureira, que não se cansou de incentivar os companheiros a partir do banco, fala num "momento histórico" e deixa um desejo: "Queria o Benfica em Canelas, na nossa casa, para que sentissem o ADN de que somos feitos: a nossa raça, a nossa força…".

Questionado sobre o porquê dessa preferência, ‘Macaco’ explicou: "Sou Super Dragão, portista e anti-benfiquista. Queria que fossem lá para saberem do que somos feitos. Dentro das regras do futebol".

Madureira diz que quer jogar até aos 45 anos e que dá tudo pelo Canelas, mesmo quando não é opção: "Estou aqui para ajudar. Dentro e fora do terreno. Como jogador, como apoio do treinador e de toda a estrutura diretiva. Onde for útil".

E o FC Porto na final? "Isso já era sonhar demais. É quase impossível", rematou.