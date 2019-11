Mafra provoca surpresa e faz tombar Moreirense

O Moreirense, da Liga NOS, foi eliminado dos 16 avos-de-final da Taça de Portugal, ao ser surpreendido em casa, frente ao Mafra (1-3) , da 2ª Liga.Zé Tiago abriu o marcador aos 14, com Joel a ampliar aos 49'. Medeiros fez o terceiro aos 68, sendo que os cónegos só conseguiram reduzir aos 90'+2 por Fábio Abreu.Já o P. Ferreira cumpriu com as obrigações e bateu a Sanjoanense por 1-0 , com um golo de Diaby aos 12', tal como o Rio Ave que também triunfou pela margem mínima (1-0), com Filipe Augusto a decidir aos 16'.O Marinhense venceu na casa do Sintra Football, por 2-0 , com um bis de Leandro Antunes. Num dérbi do distrito de Aveiro, o Anadia ultrapassou o Beira-Mar com um triunfo, por 2-1