Mafra-União de Coimbra, 3-0: saloios seguem em frente na Taça

O Mafra apurou-se este domingo para a quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, ao bater o União de Coimbra, por 3-0, em jogo da terceira ronda, realizado no estádio Municipal de Mafra.

Aparício abriu o ativo, aos 19 minutos, Kikas ampliou, aos 36', fazendo o 2-0 com que se chegou ao intervalo, tendo, na segunda parte, Rodrigo Martins, aos 80', fechado o resultado em 3-0.

O Mafra, da 2.ª Liga, dominou o ritmo de jogo desde os primeiros instantes e, logo nos primeiros minutos, esteve perto de inaugurar o marcador, com a defesa do União, do Campeonato de Portugal, a mostrar alguma permeabilidade.

Coeso defensivamente, o Mafra começou a construir o lance do primeiro golo precisamente a partir do central Tomás Domingos, que viu Vítor Gabriel solto na direita e este descobriu Aparício, que, ao minuto 19, só teve de empurrar para o fundo da baliza.

Depois de ter perdido duas oportunidades para fazer o 2-0, à terceira tentativa Kikas não perdoou e ampliou a vantagem dos saloios. O avançado aproveitou um lançamento de linha lateral feito rapidamente por Leandro e só com Mauro pela frente escolheu o lado e bateu o guarda redes pela segunda vez ao minuto 36.

Sem se resignar, o União esteve por duas vezes à beira de marcar, por Rui Reis e Juan Leite, mas, nas duas ocasiões, o guarda-redes Renan evitou o golo.

O terceiro golo surgiu ao minuto 80, por Rodrigo Martins, que combinou com Andrezinho no flanco esquerdo, fletiu para o meio e depois disparou colocado junto ao poste da baliza do União, sem hipótese para Mauro.





Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra-União de Coimbra, 3-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Aparício, 19 minutos.

2-0, Kikas, 36'.

3-0, Rodrigo Martins, 80'.

Equipas:

- Mafra: Renan, Tomás Domingos, Leandro, Pedro Pacheco, Pedro Barcelos, Aparício (Pedro Lucas, 61, Okitokandjo, 75), Bruno Silva, Lee (Wenderson, 61), Lucas Marques, Kikas (Rodrigo Martins, 70) e Vítor Gabriel (Andrezinho, 71).

(Suplentes: Miguel Santos, Rodrigo Martins, Okitokandjo, Andrezinho, Wenderson, Pedro Lucas e Inácio Miguel).

Treinador: Ricardo Sousa.

- União de Coimbra: Mauro Leal, Bernardo Ferreira, Alexandre Longo, Sérgio Alves, Henrique Leça (Diogo Batista, 78), Tiago Gomes, Juan Leite (Mário Brito, 68), João Amaral, Ataíde Júnior (Fredy, 46), Lucas Cardoso (Ronaldo Mendes, 85) e Rui Reis.

(Suplentes: Tiago Silva, Moacir Soares, Ronaldo Mendes, Mário Brito, Fredy, Diogo Batista e Ricardo Filho).

Treinador: Rui Rovira.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Juan Leite (20), Pedro Barcelos (40), Henrique Leça (49), João Amaral (65) e Tiago Gomes (56 e 84). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Tiago Gomes (84).

Assistência: Cerca de 300 espetadores.