Marinhense apura-se para os 'oitavos' e é o único repescado em prova

O Marinhense venceu este domingo no reduto do Sintra Football, por 2-0, num duelo entre equipas do Campeonato de Portugal, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal de futebol, tornando-se a única equipa repescada ainda em prova.

Um bis de Leandro, aos 61 e 75 minutos, apurou o Marinhense para os oitavos de final da prova rainha, na qual entrou a perder, nas grandes penalidades, com o vizinho Fátima, na primeira ronda, mas foi repescado, eliminando o Montalegre e vingando a derrota com o Fátima, ao vencer o reencontro na 3.ª eliminatória.

O Sintra Football, que foi um dos tomba-gigantes da ronda passada ao afastar o Vitória de Guimarães, nos penáltis, foi inferior ao adversário durante os 90 minutos, embora os primeiros instantes da partida tenham sido pouco atrevidos por parte das duas formações.

O guarda-redes da formação caseira Filipe Leão foi a figura de destaque no primeiro tempo, com boas intervenções a suster o golo inaugural do Marinhense, como aos 22 minutos, a remate de Pedro Emanuel, ou aos 33', após passe de Leandro a desmarcar Ednilson Furtado, mas em que o experiente guarda-redes estava atento e chegou primeiro à bola.

O Sintra Football, que fez o primeiro remate apenas aos 40 minutos, por Braudílio, até entrou bem na segunda parte, em que podia ter inaugurado o marcador, por Tino, mas foi mesmo o Marinhense quem chegou à vantagem, aos 63', por Leandro, após cruzamento rasteiro de Ednilson Furtado na direita, rematando rasteiro e colocado, sem hipóteses para Filipe Leão.

Tino teve nos pés nova chance, aos 70 minutos, mas desperdiçou uma grande oportunidade ao atirar por cima, quando se encontrava solto de marcação.

A superioridade forasteira efetivou-se aos 73 minutos, com o bis de Leandro, que ganhou em velocidade aos defesas do Sintra Football e, apenas com Filipe Leão pela frente, atirou rasteiro para o fundo das redes.

Jogo realizado no Estádio Municipal Mário Wilson, em Oeiras.

Sintra Football - Marinhense, 0-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Leandro, 61 minutos.

0-2, Leandro, 75'.

Equipas:

- Sintra Football: Filipe Leão, Hugo Santos, Marcelino, Marco Gomes, Filipe Gaspar (Tiago Lopes, 83'), Horácio Jau, Hélder Martins, Tiago Etges, Elvis (Joshua Host, 76'), Braudílio (Diogo Lamas, 69') e Tino.

Suplentes: Diogo Santos, Diogo Lamas, Joshua Host, Sabry, Tiago Lopes, Nuno Sá e Maurício.

Treinador: Jorge Nabais.

- Marinhense: Jair Mosquera, Rúben Martins, Fábio, Luís Oliveira, Ricardo, Pedro Rodrigues (Elton Lopes, 90'+2), Sinisterra, André Perre, Ednilson Furtado (Abdel Hbouch, 65'), Leandro (Saya, 90') e Pedro Emanuel.

Suplentes: João Guerra, Filipe, Abdel Hbouch, Elton Lopes, Alex Diliberto, Saya e Bernardo.

Treinador: João Mota.

Árbitro: Luís Reforço (AF Setúbal)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Rodrigues (31'), Hélder Martins (33'), Filipe Gaspar (56'), Fábio (59'), Tino (63'), Tiago Etges (67') e Horácio Jau (68').

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.