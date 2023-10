Marítimo-Mortágua, 4-1: Madeirenses fizeram dois golos de penálti

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Marítimo, da Liga Sabseg, assegurou este domingo a permanência na Taça de Portugal em futebol, ao vencer o Mortágua, do Campeonato de Portugal, por 4-1, num encontro da terceira eliminatória com dois penáltis para os madeirenses.

O Marítimo carimbou a passagem à quarta eliminatória da prova rainha, com José Bica a abrir o ativo logo aos sete minutos, tendo ainda marcado pelos verde rubros, Bruno Xadas (17'), de penálti, João Tavares (73') e, novamente, de penálti por Higor Platiny (85), tendo o Mortágua reduzido por João Pais (51).

O primeiro lance da partida disputada no Funchal acabou em golo, com José Bica a apostar num remate forte, que acabou por enganar o guarda-redes Alexandre Verdade, após o esférico desviar na defesa forasteira e seguir para dentro da baliza.

O jovem ponta de lança, que habitualmente alinha na equipa B, voltou a estar em evidência ao minuto 16, após ser derrubado em falta dentro da grande área por Miguel Rodrigues e Eduardo Pinheiro, tendo Márcio Torres apontado para a marca dos 11 metros por indicação do quarto árbitro, num lance em que Bruno Xadas dilatou a vantagem.

O Mortágua reduziu aos 51', perante a passividade da defesa insular perante o cruzamento de Bruno Santos que encontrou João Pais livre de marcação ao segundo poste, tendo de cabeça assinado o único tento da formação que ocupa o último posto da série C do Campeonato de Portugal.

Os leões do Almirante Reis levaram o aviso a sério e dilataram a vantagem ao minuto 73, por João Tavares, que, na recarga, levou a melhor após uma defesa incompleta e, aos 85', novamente na sequência de castigo máximo, por Higor Platiny, castigando um derrube sobre si do guarda-redes Alexandre Verdade.





Jogo disputado no Estádio do Marítimo, no Funchal

Marítimo - Mortágua, 4-1

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, José Bica, 7 minutos.

2-0, Bruno Xadas, 17 (penálti).

2-1, João Pais, 51.

3-1, João Tavares, 73.

4-1, Higor Platiny, 85 (penálti).





Equipas:

- Marítimo: Amir Abedzadeh, Tomás Domingos (Igor Julião, 65), Zainadine, René Santos, Fábio China, Marcos Silva, João Tavares (Diogo Mendes, 79), Bruno Xadas (Bernardo Gomes, 79), Euller Silva, José Bica (Higor Platiny, 65) e Baraye (Lucas Silva, 66).

(Suplentes: Samú Silva, Igor Julião, Matheus Costa, Diogo Mendes, Lucas Silva, Bernardo Gomes, Francis Cann, Vítor Costa e Higor Platiny).

Treinador: Manuel Tulipa.

Mortágua: Alexandre Verdade, João Ferrão (João Borges, 75), Jerrin Jackie, Miguel Rodrigues, Carlos Silva, Eduardo Pinheiro (Tiago Nunes, 66), Seidy Duarte (Manuel Ramos, 75), Rodrigo Bastos (Tomás Santos, 75), João Pais, Pape Mané (Bernardo Gomes, 71) e Bruno Santos.

(Suplentes: Pedro Simões, Manuel Ramos, Bernardo Gomes, André Sena, João Borges, Tiago Nunes e Tomás Santos).

Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Rodrigo Bastos (53), Pape Mané (68) e Jerrin Jackie (87).

Assistência: 4.381 espetadores.