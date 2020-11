Marítimo vence Penafiel em jogo com três penáltis e prolongamento

O Marítimo sofreu para vencer o Penafiel esta segunda-feira da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Hat trick de Rodrigo Pinho deu a vitória aos madeirenses, num jogo com três penáltis e que precisou de prolongamento para encontrar o vencedor.





O Penafiel foi a primeira equipa a adiantar-se no marcador, com Bruno César a converter o primeiro penálti da partida. Rodrigo Pinho empatou também de penálti ainda na 1.ª parte do encontro.Simaozinho volta a colocar o Penafiel na frente aos 58 minutos, mas Rodrigo Pinho, novamente, de penálti fez o 2-2, resultado com que se chegou ao minuto 90, obrigando a prolongamento.Rodrigo Pinho assinou o hat trick logo aos 2 minutos do prolongamento e colocou o Marítimo na fase seguinte da Taça de Portugal.