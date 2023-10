Mirandela defrontou Nacional no sábado para a Taça e continua retido na Madeira: «Querem acabar com os clubes pequenos»

Mais de dois dias depois de ter defrontado o Nacional para a Taça de Portugal (foi goleado na Choupana por 6-1, em jogo da 3.ª ronda da Taça de Portugal que começou às 15h de sábado), a equipa do Mirandela continua retida na Madeira, à espera de voo para regressar ao continente, em consequência do mau tempo. O conjunto transmontano, ficou retido na Madeira e só deve viajar para o Porto num voo EasyJet esta noite, com a partida a acontecer agendada para as 22h30.Se o transtorno é muito, os custos, esses, são ainda mais elevados.falou com o presidente do Mirandela, Carlos Correia, que se mostrou desolado com a situação vivida. "No sábado, estivemos na porta de embarque e depois disseram-nos que não seria possível viajar, pois o voo tinha sido cancelado. Tivemos de arranjar uma residencial na Ribeira Brava, pois no Funchal estava tudo cheio para albergar a nossa comitiva. Liguei para o hotel da cadeia Pestana onde tínhamos ficado, mas estava cheio também. Falámos com a Federação Portuguesa de Futebol, com a agência de viagens Cosmos, mas tudo 'chutou' para canto. Acho que querem acabar com os clubes pequenos e ficar só com os grandes… Já gastei cerca de cinco mil euros em alojamento, transporte e comida. Claro que vamos apresentar estas despesas todas", disse o líder do Mirandela, que aguarda a confirmação de embarque num voo da mesma companhia previsto para deixar a Madeira rumo ao Porto por volta das 22h30.E como um azar nunca vem só, o clube recebeu hoje uma multa por parte da FPF, no valor de 750 euros, pois não apresentou um médico na ficha de jogo, frente aos nacionalistas. E a contestação a esta notificação terá de ser feita até amanhã…