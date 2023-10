Mirandela deixa Madeira dois dias depois do jogo com o Nacional: clube vai fazer exposição à FPF

A comitiva do Mirandela já deixou a Madeira, mais de dois dias depois do jogo com o Nacional, para a Taça de Portugal (derrota por 6-1 no sábado, num encontro que começou às 15h00). O voo EasyJet que transportou a equipa até ao Porto aterrou no Aeroporto Cristiano Ronaldo às 22h26 e partiu às 23h15, com a viagem a durar cerca de 1h45. Depois de apanhar as bagagens, atletas, treinadores e dirigentes, ainda terão pela frente uma viagem de cerca de duas horas de autocarro. Assim, com a chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro para perto da 1 hora da manhã, a comitiva ainda terá pela frente mais duas horas de autocarro até Mirandela...

O presidente do Sport Clube de Mirandela adiantou a Record que já foi contactado pela FPF e que, durante o dia de amanhã (terça-feira), irá fazer uma exposição à Federação contando todos os factos de uma viagem bem atribulada, de forma a que o seu clube possa vir a receber o valor que gastou com esta sua presença na ilha durante mais de dois dias. Segundo Carlos Correia nos revelou, foram gastos "cerca de cinco mil euros extra em alojamento, transporte e comida."





Recorde-se que o encontro relativo à terceira eliminatória da Taça de Portugal foi agendado para as 15 horas, de forma a permitir que a comitiva do Mirandela pudesse regressar nesse dia ao continente.