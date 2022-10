E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diogo Clemente falhou o primeiro penálti do Caldas (os restantes quatro foram convertidos) e o Benfica bateu os seus com sucesso, acabando por carimbar o passaporte para a fase seguinte da Taça de Portugal.O jogador do Caldas não escondeu a frustração e foi às lágrimas, acabando por receber o apoio da família que estava na bancada.