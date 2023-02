Nacional surpreende Casa Pia no prolongamento (2-5) e está nas 'meias' da Taça de Portugal

Com três golos no prolongamento - num jogo em que o Casa Pia terminou com apenas 9 jogadores em campo -, o Nacional garantiu esta quinta-feira o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal, com um triunfo por 5-2.Luís Esteves esteve em evidência nos insulares, com golos a fechar a 1.ª parte e a abrir a 2.ª parte (44' e 46'). Apesar da desvantagem numérica (expulsão de João Nunes aos 17 minutos), Casa Pia conseguiu levar a eliminatória para o prolongamento (2-2), com golos de Costa Pinto (53') e Rafael Martins (80'). Já no tempo-extra, Vasco Fernandes também viu o vermelho por acumulação de amarelos (92') e tudo se complicou para os gansos. Com mais dois jogadores em campo, o Nacional encontrou os espaços para visar a baliza madeirense, ainda que o 3.º e 4.º golos tenham resultado de dois penáltis (94' e 105'+3). O 5-2 final apareceu aos 108', por intermédio do brasileiro Gustavo Silva.O Nacional espera agora o vencedor do Sp. Braga-Benfica para saber quem será o seu adversário nas meias-finais.