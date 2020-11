O dia em que o Sp. Braga foi jogar ao pelado do Trofense e não ganhou

O Trofense recebe no sábado o Sp. Braga em partida da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Apesar de não haver público nas bancadas, o jogo já mexe com população da Trofa, sendo lembrados os confrontos de outros tempos, como aconteceu há 34 anos, na longínqua época 1986/87. Record foi ao baú das recordações e conta-lhe agora a história.





A 23 de novembro de 1986, em partida da 2.ª eliminatória, o Trofense - que nessa época tinha ascendido pela primeira vez à antiga 2.ª divisão nacional, o segundo patamar mais importante do futebol português -, recebeu no seu pelado forte equipa do Sp. Braga, treinada por Humberto Coelho e onde pontificavam jogadores como Jorge Gomes, Alberto Bastos Lopes, Toni Conceição, Artur Correia, António Borges e João Cardoso. Num dia de grandes emoções, o empate (0-0) que nem o prolongamento quebrou, transportou a decisão da eliminatória para o Estádio 1º de Maio, embate no qual o Sp. Braga venceu por 4-1, com um dos golos a ser marcado pelo atual treinador dos arsenalistas, Carlos Carvalhal.João Pedro Dias foi um dos jogadores que alinharam pelo Trofense nessas duas partidas e relembra aesses jogos "Foi uma semana desportiva inesquecível, são momentos que ficam para história. Lembro-me bem desses dois jogos, recordo que no segundo fiz assistência para o golo do Guimarães. Foram duas partidas muito intensas de alegria e festa, na altura tínhamos acabado de subir, o treinador era o Fernando Mendes, a Trofa vivia e respirava futebol, eram comboios especiais... Toda a gente apoiava, havia muito bairrismo, e receber o Sp. Braga no nosso pelado era jogar e sentir o verdadeiro espírito de Taça."O médio ala que jogava tanto pela direita como pela esquerda, traçou as peripécias dos jogos. "No primeiro, o Sp. Braga impôs o seu jogo numa partida para homens de barba rija. Nós resistimos e conseguimos o empate. Foi um prémio para nós disputar o segundo jogo, foi como uma vitória para o Trofense. No estádio 1º de Maio, o jogo foi mais aberto, com mais oportunidades, perdemos frente a uma poderosa equipa."Para fechar, João Pedro Dias lançou o confronto de sábado. "Desejo que seja um bom jogo e que a nossa equipa consiga a vitória. Era importante ganhar para o futuro do clube, pode ser a rampa de lançamento para uma época de muito sucesso e contribuía para dar um gosto enorme às gentes da Trofa. Só é pena que jogo não possa ter público, merecia uma casa cheia", concluiu.