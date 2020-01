O onze do FC Porto para o jogo com o Varzim

No primeiro jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal, FC Porto e Varzim encontram-se esta tarde no Estádio do Dragão, num duelo que colocará frente a frente o segundo da Liga NOS e o sexto da Segunda Liga, respetivamente. Um duelo decisivo, no qual Sérgio Conceição apresenta a seguinte equipa.





: Diogo Costa, Saravia, Mbemba, Marcano, Manafá, Otávio, Matheus Uribe, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Fábio Silva e SoaresIsmael; João Amorim, Alan, Hugo Gomes e Cerveira; Baba Sow, Rui Moreira e Pedro Ferreira; Lumeka, Frédéric Maciel e Leonardo Ruiz.