Oitavos-de-final da Taça de Portugal já vão ter vídeo-árbitro

Os oitavos-de-final da Taça de Portugal, que arrancam esta terça-feira, já vão ter a tecnologia do vídeo-árbitro. Record sabe que o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol irá nomear uma equipa VAR para os encontros que se disputam nos estádios certificados pelo International Board (IFAB), ou seja, os palcos do escalão principal.



Quer isso dizer que Famalicão-Mafra, P. Ferreira-Espinho, Benfica-Sp. Braga e FC Porto-Santa Clara vão ter ‘tratamento’ igual aos jogos da Liga, também com o sistema das linhas de fora-de-jogo a ser utilizado, uma vez que todo o dispositivo está montado e testado e é apenas necessário repercutir o que se passa no campeonato.





Outra decisão já tomada pelo CA é, segundo o nosso jornal apurou, a introdução do VAR em todos os encontros dos quartos-de-final da prova rainha. Nas últimas temporadas, tal aconteceu apenas a partir das ‘meias’, mas esta época começa já nos ‘quartos’.Caso o sorteio de segunda-feira determine encontros num estádio da 2.ª Liga ou do Campeonato de Portugal, então o CA irá iniciar de imediato o processo de certificação junto do IFAB para que os quatro jogos tenham vídeo-árbitro e linhas de fora-de-jogo.