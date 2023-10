Olivais e Moscavide não vive só do futebol mas prepara duelo "especial" com o Sporting: «Se der para uma gracinha...»

O plantel do Olivais e Moscavide não vive só do futebol e tem tempo limitado para preparar um jogo "muito especial" diante do Sporting, para a Taça de Portugal, em que o resultado será "o que menos interessa".

O capitão da equipa da distrital, o defesa central Paulo Freitas, que durante o dia trabalha num apoio ao cliente, confessou à Lusa que o embate com o Sporting será um jogo especial para ele e para a sua família.

"Sendo o clube da minha família, acaba por ser muito especial para o meu pai e o meu irmão, que são dois adeptos ferrenhos do Sporting. Eles que me perdoem, sabem que sou do Olivais e Moscavide, embora o meu pai me tenha feito sócio do Sporting desde o primeiro dia de vida", revelou, garantindo, contudo, que torcerão por si no sábado.

Formado no Olivais e Moscavide, com experiência já de várias épocas nos seniores do clube e natural também daquela zona, onde sempre viveu, Paulo Freitas, de 29 anos, espera "uma falange de apoio muito grande" na Reboleira, onde quer travar o avançado leonino Gyökeres.

"Pessoalmente, gostaria muito de defrontar o Gyökeres. É um jogador diferenciado e que tem tido impacto no nosso campeonato de uma forma extraordinária. Claro que os cuidados vão ser redobrados e a concentração tem de estar no limite. Não é fácil travar esse tipo de jogadores, terá de ser sempre de uma forma mais coletiva", frisou.

Por seu turno, o avançado brasileiro Fabrício Simões vive uma nova realidade, ao adiar o final da carreira para jogar no Olivais e Moscavide, depois de muitas épocas nos escalões profissionais, conciliando agora o futebol com a profissão diária de motorista.

"A responsabilidade está do lado do Sporting. Nós vamos desfrutar do jogo, mas se der para fazer uma gracinha...", avisou o jogador de 38 anos, acrescentando: "O que tento passar para os meus colegas é que vai ser uma vitrina para os jogadores mais novos e para desfrutarmos. A oportunidade pode aparecer só uma vez e temos de aproveitar".

O Olivais e Moscavide, da primeira divisão distrital de Lisboa, recebe o Sporting, atual líder da Liga Betclic, no Estádio José Gomes, reduto 'emprestado' pelo Estrela da Amadora, em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal, no sábado, a partir das 20H45.