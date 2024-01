Orgulho de Amarante

O Amarante ainda não tinha conhecido o sabor de uma derrota esta época e os amarantinos corresponderam à festa da Taça de Portugal. Presença esmagadora no Estádio Cidade de Barcelos que o técnico Renato Coimbra, apesar de resignado com o desfecho da eliminatória, apelidou de "motivo de orgulho".

"Foi uma festa muito grande perante uma moldura humana gigante do Amarante. As vitórias puxam pessoas e é uma satisfação enorme ver tanta gente a puxar pelo clube a 100 quilómetros de distância depois de um dia de trabalho", comentou o treinador, convicto nos argumentos que permitiram diluir o esperado ascendente gilista: "Mostrámos organização e que também há qualidade no Campeonato de Portugal , mas aceito o resultado, apesar de que 3º golo penaliza imenso a nossa competência. Valorizamos o jogo e não posso esconder que prefiro perder nos 90 minutos do que submeter os jogadores a mais um enorme desgaste. A nossa realidade é outra. Só temos 72 horas de descanso e alguns de nós, incluindo eu, fomos trabalhar de manhã, pelo que o prolongamento teria sido brutal."