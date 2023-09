Penafiel salva-se nos penáltis em Valadares e segue na Taça de Portugal

O Penafiel qualificou-se este domingo para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, depois de ter vencido no terreno do Valadares Gaia através do desempate por grandes penalidades (2-4), após o 1-1 registado no final do período regulamentar.

O brasileiro Gabriel Barbosa marcou primeiro para o emblema da 2,ª Liga, aos 33 minutos, com o norte-americano que havia entrado na partida aos 77, Armand Bagramyan, a igualar para a formação do Campeonato de Portugal em cima do minuto 90, com as grandes penalidades falhadas pelos centrais da equipa da casa, Guilherme Quichini e Sandro Fonseca, a serem sentenciadoras.

Numa eliminatória entre formações separadas por dois escalões, poderia ser expectável que os 'rubro-negros' assumissem as rédeas do encontro, mas apenas a eficácia salvou o Penafiel, diante de um Valadares Gaia com inúmeras oportunidades de golo.

Aos 33 minutos, na sequência de um pontapé de canto que a defensiva do Valadares Gaia teve dificuldades em 'sacudir', o penafidelense Gabriel Costa aproveitou uma bola picada para o segundo poste e, solto de marcação, cabeceou para inaugurar o marcador.

Apesar do golo sofrido, contra a corrente do jogo, o Valadares Gaia continuou a procurar intensamente a baliza adversária e Baba Zakati, que dava muitos problemas aos 'rubro-negros', aproveitou um erro de João Miguel, aos 44, para se isolar em frente à baliza, mas o remate saiu desenquadrado.

No segundo tempo, a tendência de domínio dos anfitriões foi-se intensificando, perante um Penafiel que tentava a muito custo segurar o resultado, mas, com alguma naturalidade face às incidências, o recém-entrado na partida Armand Bagramyan conseguiu 'romper' entre os centrais e levar o jogo para prolongamento, sobre o minuto 90.

Nos 30 minutos adicionais, o encontro foi mais repartido, tanto pelo cansaço como pela obrigação do conjunto de Hélder Cristóvão em desempatar contra uma equipa teoricamente mais fraca.

A decisão acabaria por ser tomada nas grandes penalidades, com João Miguel a falhar logo o primeiro 'penálti' para o Penafiel, mas os dois centrais do Valadares, Guilherme Quichini e Sandro Fonseca também não converteram, com os visitantes a seguirem em frente na prova.

Jogo no Complexo Desportivo de Valadares, em Vila Nova de Gaia.

Valadares Gaia - Penafiel: 1-1 após prolongamento, 2-4 no desempate por grandes penalidades.

Ao intervalo: 0-1.

No final do tempo regulamentar: 1-1.

No final da primeira parte do prolongamento: 1-1.

No final do prolongamento: 1-1.

Marcadores:

0-1, Gabriel Barbosa, 33 minutos.

1-1, Armand Bagramyan, 90.

Marcadores nos desempates por grandes penalidades:

0-0, João Miguel (defesa do guarda-redes).

1-0, Diogo Cunha.

1-1, João Silva.

2-1, Armand Bagramyan.

2-2, Diogo Brito.

2-2, Guilherme Quichini (defesa do guarda-redes).

2-3, André Silva

2-3, Sandro Fonseca (defesa do guarda-redes).

2-4, Hugo Firmino.

Equipas:

- Valadares Gaia: Bruno Guimarães, Diogo Moura, Sandro Fonseca, Guilherme Quichini, Rui Santos, Ricardo Mondlane, Diogo Cunha, Rafa Fontes (Hugo Ferreira, 83), Baba Zakati (Armand Bagramyan, 77), Leonel Aubán (Jardel, 63) e Pedro Matos.

(Suplentes: Nuno Pires, Hugo Duque, Armand Bagramyan, Stephen Danso, Hugo Ferreira, Pio Júnior, Jardel, Renato Gomes e Gianluca Vella).

Treinador: Manuel Matias.

- Penafiel: Filipe Ferreira, Rúben Freitas, Rúben Pereira (André Silva, 91), João Miguel, Bruno Pereira (João Silva, 75), Edu Pinheiro (Diogo Brito, 105), Reko, Batista, Robinho (Pedro Vieira, 70), Jota (Hugo Firmino, 105) e Gabriel Barbosa (Hélder Suker, 70).

(Suplentes: Manuel Baldé, Diogo Brito, Miguel Maga, João Silva, Leandro Teixeira, Pedro Vieira, André Silva, Hélder Suker e Hugo Firmino).

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gabriel Barbosa (19), Rúben Pereira (21), Baba Zakari (32), Armand Bagramyna (90), André Silva (100), João Silva (101) e Hugo Ferreira (107).

Assistência: cerca de 500 espetadores.