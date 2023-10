Penafiel-Santa Maria, 3-0: Robinho e Gabriel Barbosa marcaram os golos da vitória

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Penafiel, da Liga Sabseg, venceu este domingo o Santa Maria, até então uma das equipas sobreviventes dos campeonatos distritais, por 3-0, avançando para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, com Robinho a bisar.

Num encontro em que o conjunto de Barcelos nunca conseguiu contrariar o claro favoritismo dos rubro-negros, Robinho inaugurou o marcador através da conversão de um penálti, aos 21 minutos de jogo, e voltou a fazer o gosto ao pé, aos 47', antes de Gabriel Barbosa sentenciar o resultado, aos 53'.

Nos primeiros minutos, o Santa Maria, que milita no principal escalão dos distritais de Braga, conseguiu bater-se de igual para igual, impedindo o Penafiel de obter oportunidades de jogo evidentes.

Ao minuto 17, André Silva foi derrubado no interior da área adversária, com o árbitro Carlos Teixeira a apontar prontamente para a marca dos onze metros, uma decisão muito protestada pelos visitantes.

Chamado à conversão do penálti, Robinho enganou o guardião Naifas e inaugurou o marcador com facilidade.

Até ao intervalo, o Penafiel assumiu sempre as rédeas da posse de bola, não permitindo remates perigosos ao Santa Maria, mas também não foi incisivo na procura do 2-0.

À entrada dos segundos 45 minutos, o conjunto de Hélder Cristóvão elevou o seu nível e prontamente chegou ao segundo tento, decorridos apenas dois minutos do segundo tempo, quando Robinho, após procurar tabelar com Gabriel Barbosa, partiu para uma arrancada individual que só parou quando picou a bola por cima do guarda-redes para marcar.

Com 53 minutos jogados, André Silva sobrepôs-se pelo corredor direito e tirou um cruzamento rasteiro que permitiu a Gabriel Barbosa uma finalização fácil, com toda a baliza adversária à sua mercê, que fechou o marcador.

Até final, destacou-se um cabeceameto do experiente avançado Hugo Vieira, aos 79', numa rara aparição do guarda-redes penafidelense Manuel Baldé, perante um resultado que poderia ter sido mais dilatado para o conjunto da casa.

Jogo no Estádio Municipal Dr. Machado de Matos, em Felgueiras.

Penafiel-Santa Maria, 3-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Robinho, 21 minutos (grande penalidade).

2-0, Robinho, 47.

3-0, Gabriel Barbosa, 53.





Equipas:

- Penafiel: Manuel Baldé, Rúben Freitas, Leandro Teixeira, João Miguel, João Silva, Edu Pinheiro (Reko, 62), Filipe Cardoso (Diogo Batista, 77), André Silva (Adílio Santos, 73), Robinho, Pedro Vieira (Hugo Firmino, 62) e Gabriel Barbosa (Chico Teixeira, 62).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Hugo Firmino, Reko, Jota Silva, Adílio Santos, Chico Teixeira, Diogo Batista, Diogo Brito e Maiga).

Treinador: Hélder Cristóvão.

- Santa Maria: Naifas, Pedro Rodrigues, Bruno Costa, Branca, Miguel Coelho, Didas (Fábio Costa, 60), Xavi, Henrique Ribeiro (Pombo, 87), André Faria (Dinis Sousa, 75), Carlos Fonseca (Hugo Velloso, 75) e Hugo Vieira.

(Suplentes: Tiago Coelho, Hugo Velloso, Dinis Sousa, Fábio Costa, Tomás Faria, Carlos, Daniel Branco, Pombo e Julien Gouveia).

Treinador: Vítor Magalhães.

Árbitro: Carlos Teixeira (AF Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Gabriel Barbosa (23), Edu Pinheiro (26), Pedro Rodrigues (44) e Robinho (84).

Assistência: cerca de 200 espetadores.