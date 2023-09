Pombal repudia violência e nega responsabilidade em desacatos com tondelenses

O Sporting de Pombal repudiou esta terça-feira qualquer ato de violência, negou responsabilidades nos desacatos entre os seus adeptos e os do Tondela na Taça de Portugal de futebol e promete colaborar com as autoridades para identificar os prevaricadores."Tudo faremos para ajudar as forças de segurança naquilo que lhe for solicitado e que vise garantir a responsabilização dos prevaricadores do passado domingo e, bem assim, contribuir para que, semana após semana, o Estádio Municipal de Pombal seja um local onde as famílias possam vir apoiar, em segurança, os seus clubes com paixão, dedicação e respeito pelo próximo", indica o Sporting de Pombal, em comunicado.

Em causa os incidentes de domingo, da segunda eliminatória da Taça de Portugal, que o Tondela venceu por 5-0, e que chegou a estar interrompida por agressões entre adeptos.

Os anfitriões falam de "lamentáveis acontecimentos" e garantem o seu "repúdio e condenação pela prática de todo e qualquer episódio de violência".

Estes incidentes, levaram mesmo a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) a encaminhar informação sobre estes desacatos para o Ministério Público (MP).

O Sporting Pombal garante que sempre acatou e esteve em "perfeita articulação" com as forças de segurança com vista a contribuir para espetáculos "saudáveis", procurando promover encontros em que esteja garantida a segurança dos adeptos de ambos os clubes, "pois os rivais não são inimigos e o respeito pelo ser humano está acima de tudo".

O clube centenário sublinha o facto de ao longo da sua história ter como pilares "o respeito, o desportivismo e o humanismo".

Entretanto, na segunda-feira a APCVD anunciou que vai "proceder ao envio para o Ministério Público de toda a informação compilada" sobre os confrontos, podendo estar em causa "factos passíveis de enquadramento como ilícitos criminais de natureza pública".

Para além de encaminhar para o MP, a APCVD vai ainda averiguar se o promotor do espetáculo desportivo, no caso o Sporting Pombal, terá "eventuais responsabilidades contraordenacionais" enquanto organizador.